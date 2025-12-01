Bezaubernde Jeannie
Folge 9: Mammie Go Home
24 Min.
Unerwartet taucht Tonys Mutter auf - und Jeannie ist alles andere als begeistert von diesem Überraschungsbesuch, denn die alte Dame hat alles Mögliche an Tonys Haushalt auszusetzen. Deshalb beschließt sie auch zu Jeannies Entsetzen, für immer bei Tony zu bleiben. Keine Frage, Jeannie will das um jeden Preis verhindern, und dafür lässt sie sich so einiges einfallen. Doch ihre Streiche haben nicht den gewünschten Effekt - irgendwie gehen sie immer positiv für Tonys Mama aus ...
