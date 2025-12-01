Jeannie und die Mondsafeknacker (3)Jetzt kostenlos streamen
Bezaubernde Jeannie
Folge 18: Jeannie und die Mondsafeknacker (3)
24 Min.
Jeannie ist durch ein Missgeschick in einen Safe eingeschlossen worden, aus dem auch Tony sie nicht befreien kann. Nun glaubt Jeannies böse Schwester in Bagdad, dass ihre große Stunde gekommen ist: Unter einem Vorwand lockt sie Tony zu sich - nur, um ihn hier in einen Vogelkäfig einzusperren. Roger will seinen Freund befreien, doch dabei wird er ebenfalls zum Gefangenen. Alles scheint hoffnungslos, bis der Meister von Jeannies Schwester unerwartet von einer Reise zurückkehrt ...
