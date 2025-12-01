Bezaubernde Jeannie
Folge 8: Sage mir, wer ich bin
25 Min.
Die neugierige Jeannie dringt in das Weltraumzentrum ein - natürlich hat sie keine Berechtigung dazu. Als sie durch die Gänge schleicht, bekommt sie plötzlich eine Tür an den Kopf geschlagen und bricht ohnmächtig zusammen. Sie wird gefunden und ins NASA-Krankenhaus eingeliefert, doch nach dem Aufwachen kann sie sich an nichts mehr erinnern. Und auch mit ihrer Zauberkunst ist es nicht mehr weit her: Versehentlich verwandelt sie Dr. Bellows in eine Maus fürs Versuchslabor ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick