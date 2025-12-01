Jeannie und die Mondsafeknacker (1)Jetzt kostenlos streamen
Bezaubernde Jeannie
Folge 16: Jeannie und die Mondsafeknacker (1)
25 Min.
Jeannie ist in einen Safe geraten, der zum Mond geschossen werden soll - doch diesmal ist nicht ihre Neugier Schuld daran, sondern ein Missgeschick Tonys. Roger und Tony sind in größter Aufregung, denn sie wissen, dass Jeannie sich nicht allein aus geschlossenen Räumen befreien kann! Sie müssen um jeden Preis verhindern, dass der Safe in die Mondrakete gelangt. Doch leider kommen sie zu spät. Jeannie ist schon auf dem Weg zum Mond ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick