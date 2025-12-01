Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Jeannie und die Mondsafeknacker (4)

FavesStaffel 3Folge 19
Jeannie und die Mondsafeknacker (4)

Bezaubernde Jeannie

Folge 19: Jeannie und die Mondsafeknacker (4)

24 Min.

Immer noch ist Jeannie in dem Safe eingeschlossen, der zum Mond geschossen werden sollte, und weder Tony noch Roger können sie daraus befreien. Ein ungeschriebenes Gesetz der Flaschengeister besagt, dass sie demjenigen gehört, der sie aus dem verschlossenen Gegenstand wieder befreit - und das wird voraussichtlich der Sprengstoffexperte Wedemeyer sein, der als einziger die Kombination kennt. Für Jeannie ist es eine entsetzliche Vorstellung, bald einen neuen Meister zu bekommen ...

