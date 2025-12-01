Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Das Parfum

FavesStaffel 3Folge 24
Das Parfum

Das ParfumJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 24: Das Parfum

24 Min.

Wieder einmal versucht Jeannies böse Schwester aus Bagdad, Jeannie das Leben schwer zu machen und ihr den Meister auszuspannen. Sie zaubert ein magisches Parfüm herbei, das bewirkt, dass Jeannie Tony nicht mehr leiden kann, sich dafür aber Hals über Kopf in Roger Healey verliebt. Und schon bald scheint sie ihrem Ziel näher zu kommen, wäre da nicht Tony, der das üble Geheimnis durchschaut und alles daransetzt, seinen Dschinn vom bösen Zauber zu befreien ...

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Faves
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen