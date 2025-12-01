Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Tony auf dem Prüfstand

FavesStaffel 5Folge 10
Tony auf dem Prüfstand

Tony auf dem PrüfstandJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 10: Tony auf dem Prüfstand

24 Min.

Nicht alle Verwandten von Jeannie sind orientalische Flaschengeister: Eines Tages bekommt sie Besuch von ihren Onkeln Azmire und Vasemir, die durch und durch britisch sind. Um ihnen einen Gefallen zu tun, tritt Jeannie als elegante Lady auf, was Tony völlig verwirrt. Die beiden Verwandten wollen auch ihn auf Herz und Nieren prüfen, und so muss Tony einige Tests bestehen, die ihm als Bilderbuch-Amerikaner nicht ganz leicht fallen. Auch Dr. Bellows wird in das Spiel einbezogen ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Faves
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen