Bezaubernde Jeannie
Folge 5: Die Schönheitscreme
24 Min.
Mrs. Bellows hat auf Anraten von Jeannie eine spezielle Zauber-Schönheitscreme verwendet und sieht nun zwanzig Jahre jünger aus. Kein Wunder, dass der leicht entflammbare Roger Healey sich in sie verliebt, nicht ahnend, dass es sich bei der attraktiven Blondine um die Frau seines Vorgesetzten handelt. Nicht einmal Dr. Bellows selbst erkennt seine Amanda wieder. Als die Verwicklungen, die daraus resultieren, überhand nehmen, muss Jeannie ein Gegenmittel herbeizaubern ...
