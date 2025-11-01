Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bezaubernde Jeannie

Tony fliegt vollautomatisch

Sony PicturesStaffel 5Folge 8
Tony fliegt vollautomatisch

Bezaubernde Jeannie

Folge 8: Tony fliegt vollautomatisch

23 Min.

Wieder einmal funkt Jeannie dazwischen, als ihr Meister gerade einen wichtigen Auftrag für die NASA erledigen muss. In diesem Fall soll Tony mit einem vollautomatischen Flugzeug nach Puerto Rico fliegen, und er ist diesmal wirklich sauer, als Jeannie ihn nach Hause blinzelt. Nach einem großen Streit sieht Jeannie ihren Fehler ein und will ihn wieder zurückblinzeln, doch ihre Geografiekenntnisse lassen zu wünschen übrig: Tonys Flugzeug landet auf einmal in Kuba ...

