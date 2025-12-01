Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bezaubernde Jeannie

Drei Zimmer auf dem Dach

FavesStaffel 5Folge 16
Drei Zimmer auf dem Dach

Drei Zimmer auf dem DachJetzt kostenlos streamen

Bezaubernde Jeannie

Folge 16: Drei Zimmer auf dem Dach

24 Min.

Tony und Jeannie machen die erste gemeinsame Reise nach ihrer Hochzeit, die erst vor kurzem stattgefunden hat. Auch Roger sowie das Ehepaar Bellows sind mit von der Partie. Als sie im kalifornischen Zielort ankommen, müssen sie feststellen, dass das Hotel überbucht war und ihre Reservierung nicht berücksichtigt wurde. Kein Problem für Jeannie: Sie zaubert einfach ein weiteres Stockwerk auf das Hoteldach - die 13. Etage! Für die Hotelangestellten bricht nun das Chaos aus ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bezaubernde Jeannie
Faves
Bezaubernde Jeannie

Bezaubernde Jeannie

Alle 5 Staffeln und Folgen