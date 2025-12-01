Bezaubernde Jeannie
Folge 16: Drei Zimmer auf dem Dach
24 Min.
Tony und Jeannie machen die erste gemeinsame Reise nach ihrer Hochzeit, die erst vor kurzem stattgefunden hat. Auch Roger sowie das Ehepaar Bellows sind mit von der Partie. Als sie im kalifornischen Zielort ankommen, müssen sie feststellen, dass das Hotel überbucht war und ihre Reservierung nicht berücksichtigt wurde. Kein Problem für Jeannie: Sie zaubert einfach ein weiteres Stockwerk auf das Hoteldach - die 13. Etage! Für die Hotelangestellten bricht nun das Chaos aus ...
