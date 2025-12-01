Bezaubernde Jeannie
Folge 17: Endlich wieder daheim!
23 Min.
Tony, Roger und Wingate müssen nach einer erfolgreichen Weltraummission drei Wochen in Quarantäne bleiben, damit sie keine Viren aus dem Weltraum einschleppen. Für Jeannie natürlich eine viel zu lange Trennungszeit - sie blinzelt sich kurzerhand in Gestalt einer kleinen Astronautenfigur in die Quarantänestation. Als Dr. Bellows durch die Glasscheibe beobachtet, wie ein Mini-Astronaut durch das Zimmer geht, glaubt er, außerirdisches Leben entdeckt zu haben ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bezaubernde Jeannie
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 1965
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Sony Pictures Television International Deutschland