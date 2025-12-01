Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Braut für Roger

Staffel 5Folge 13
Folge 13: Eine Braut für Roger

23 Min.

Durch die Hochzeit von Tony und Jeannie wird Roger sein trauriges Single-Dasein wieder besonders bewusst. Als die Freunde merken, dass Roger bedrückt wirkt, beschließen sie, etwas für ihn zu tun: Eine passende Frau muss her, und zwar so schnell wie möglich. Als sie eine Heiratsvermittlung aufsuchen, schildern sie ihren Freund Roger so begeistert, dass die Vermittlerin ihn unbedingt selbst kennen lernen möchte. Doch auch eine andere Frau interessiert sich plötzlich für Roger ...

