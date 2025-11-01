Bezaubernde Jeannie
Folge 15: Ein ganz besonderer Jahrgang
23 Min.
Als frisch verheiratetes Paar sind Jeannie und Tony Nelson zum ersten Mal beim Ehepaar Bellows zum Abendessen eingeladen. Jeannie hat zur Feier des Tages ein ganz besonderes Gastgeschenk herbeigezaubert, nämlich eine Flasche Wein aus dem 16. Jahrhundert. Was sie nicht bedacht hat: Wer von diesem "antiken" Wein trinkt, wird unsichtbar! Als zu später Stunde der besondere Tropfen genossen werden soll, bahnt sich eine Katastrophe mittleren Ausmaßes an ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick