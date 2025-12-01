Bezaubernde Jeannie
Folge 4: Ein Königreich für Tony (2)
23 Min.
Schlechte Zeiten für Tony: Jeannie soll mit einem Mann verheiratet werden, den ihr orientalischer Onkel Suleiman ausgesucht hat, und Tony selbst soll auf Geheiß von Dr. Bellows vom Raumfahrtprogramm ausgeschlossen werden. Man glaubt, er habe einen Mordversuch auf den Sultan von Kascha angezettelt, den er zu einem diplomatischen Gespräch aufgesucht hatte. In Wahrheit steckt auch dahinter Jeannies Onkel, denn der Sultan von Kascha ist Suleimans größter Feind ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick