Bezaubernde Jeannie
Folge 23: Die Kaschmir-Ziege
24 Min.
Bald sind Tony und Jeannie sechs Monate zusammen - ein Ereignis, das gefeiert werden muss. Tony weiß jedoch, dass Jeannie dazu neigt, ihm mit äußerst absonderlichen Präsenten eine Freude machen zu wollen, und so äußert er lieber selbst einen klaren Wunsch: einen grundsoliden selbst gestrickten Pullover möchte er haben. Für Jeannie ist klar, dass so ein Pullover vom Feinsten sein muss, und so zaubert sie eine echte Kaschmir-Ziege herbei, die sie selbst scheren will ...
