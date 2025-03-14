Tageszusammenfassung 14: Werft euch in Schale für den Checker!Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 14: Tageszusammenfassung 14: Werft euch in Schale für den Checker!
30 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12
Die Wochenaufgabe sorgt einmal mehr für schlaflose Nächte und macht (fast) alle fertig. Nur Corinna schafft am Morgen ausgeruht und mühelos Yoga für Fortgeschrittene. Der Rest der Container-WG ist angemessen irritiert. Dann kommt Big Brothers Ansage, sich für einen besonderen Anlass richtig in Schale zu werfen. Man ahnt, dass der neue VIP-Gast einzieht. Allerdings hat der große Bruder noch eine echte Zumutung im Ärmel ...
