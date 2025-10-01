Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Musik im Kopf

Paramount GlobalStaffel 5Folge 1
Musik im Kopf

Musik im KopfJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 1: Musik im Kopf

42 Min.Ab 6

Bulls Firma wird durch die Corona-Pandemie stark in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb hadert er mit sich, einen finanziell lukrativen, aber moralisch umstrittenen Fall anzunehmen. Obwohl seine Erfolgschancen vor Gericht schlecht stehen, stürzt sich Bull in den aussichtslosen Prozess. Als er tatsächlich scheitert, beginnt er, seine gesamte berufliche Zukunft infrage zu stellen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen