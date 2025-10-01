Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Ohne Worte, ohne Gewissen

Staffel 5Folge 9
Ohne Worte, ohne Gewissen

Bull

Folge 9: Ohne Worte, ohne Gewissen

42 Min.Ab 12

Bull und sein Team sollen Madeline McBride, gegen die eine Unterlassungsklage vorliegt, anwaltlich vertreten. Die TV-Moderatorin hatte in ihrer Sendung dazu aufgerufen, den Mörder eines elfjährigen Mädchens zur Rechenschaft zu ziehen. Nachdem sich der vermeintliche Täter daraufhin das Leben nimmt, steht Madeline erneut vor Gericht ... Währenddessen erhält Danny eine erschütternde Nachricht.

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

