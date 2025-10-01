Bull
Folge 8: Geborgte Zeit
42 Min.Ab 12
Dr. Edwin Pruitt, Forscher im Bereich der Parkinson-Erkrankung, wird von seinem ehemaligen Arbeitgeber verklagt. Vor Gericht muss er sich nun wegen Diebstahls und Landesverrats verantworten, da er Teile seiner Arbeit entwenden und anschließend im Ausland veräußern wollte. Bull und sein Team übernehmen den Fall und erfahren von Pruitt eine unglaubliche Wahrheit. Vor Gericht müssen sich die Anwälte jedoch etwas einfallen lassen, um ihren Mandanten zu entlasten.
Bull
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
