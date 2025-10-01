Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Geborgte Zeit

Paramount GlobalStaffel 5Folge 8
Geborgte Zeit

Geborgte ZeitJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 8: Geborgte Zeit

42 Min.Ab 12

Dr. Edwin Pruitt, Forscher im Bereich der Parkinson-Erkrankung, wird von seinem ehemaligen Arbeitgeber verklagt. Vor Gericht muss er sich nun wegen Diebstahls und Landesverrats verantworten, da er Teile seiner Arbeit entwenden und anschließend im Ausland veräußern wollte. Bull und sein Team übernehmen den Fall und erfahren von Pruitt eine unglaubliche Wahrheit. Vor Gericht müssen sich die Anwälte jedoch etwas einfallen lassen, um ihren Mandanten zu entlasten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen