Bull
Folge 2: Laut und deutlich
42 Min.Ab 12
Chunk ist stolz auf seinen eigenen Fall und beginnt eifrig mit den Ermittlungen. Als wenig später jedoch die Klägerin auf den Plan tritt, drohen seine Untersuchungen aufgrund eines Interessenkonfliktes ein jähes Ende zu nehmen. Bull gelingt es schließlich, die Fronten zu klären und eine, für beide Seiten zufriedenstellende, Lösung zu finden. Das bedeutet jedoch, dass Chunk im Prozess gegen Benny antreten muss, der wenig später überraschend ein verlockendes Jobangebot erhält.
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
12
