Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Hoffnungslos

Paramount GlobalStaffel 5Folge 10
Hoffnungslos

HoffnungslosJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 10: Hoffnungslos

41 Min.Ab 12

Izzy wendet sich an Bull, um den Tod ihrer besten Freundin Maryam aufzuklären. Angeblich soll diese bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen sein. Einer ihrer Söhne, Taj, zweifelt diese Theorie jedoch an. Nach der Exhumierung des Leichnams wird schnell klar, dass Maryam durch einen Schlag auf den Hinterkopf getötet wurde. Alle Indizien deuten darauf hin, dass ihr Ehemann Jai die Tat begangen hat. Benny macht dem trauernden Familienvater daraufhin den Prozess.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen