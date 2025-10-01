Bull
Folge 14: Der Drahtzieher
42 Min.Ab 12
Bull übernimmt den Fall des 14-jährigen Callum, der wegen Autodiebstahls vor Gericht steht. Die Anwälte streben eine Bewährungsstrafe für den Teenager an, doch dieser zeigt sich wenig kooperativ. Als der Richter Callum nach seinen Hintermännern fragt, hüllt sich der Junge in Schweigen. Chunk hegt daraufhin einen bösen Verdacht und bittet Taylor, Nachforschungen anzustellen. Und tatsächlich stößt diese schon bald auf wertvolle Hinweise.
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
