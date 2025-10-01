Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Hollys Hölle

Paramount GlobalStaffel 5Folge 13
Hollys Hölle

Hollys HölleJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 13: Hollys Hölle

41 Min.Ab 12

Holly Kerrigan steht wegen des kaltblütigen Mordes an Roger Navarre vor Gericht. Bull und Benny übernehmen ihre Verteidigung und versuchen zunächst, die Beweggründe der jungen Frau zu erfahren. Als sich herausstellt, dass Holly jahrelang von Navarre manipuliert, unterdrückt und schließlich sitzengelassen wurde, plädieren sie auf ein mildes Strafmaß. Können die beiden mit ihrer Strategie auch Staatsanwältin Conway überzeugen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen