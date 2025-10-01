Bull
Folge 13: Hollys Hölle
41 Min.Ab 12
Holly Kerrigan steht wegen des kaltblütigen Mordes an Roger Navarre vor Gericht. Bull und Benny übernehmen ihre Verteidigung und versuchen zunächst, die Beweggründe der jungen Frau zu erfahren. Als sich herausstellt, dass Holly jahrelang von Navarre manipuliert, unterdrückt und schließlich sitzengelassen wurde, plädieren sie auf ein mildes Strafmaß. Können die beiden mit ihrer Strategie auch Staatsanwältin Conway überzeugen?
Bull
