Bull
Folge 4: Immer Ärger mit dem Ex
41 Min.Ab 12
Marissa und ihr Ex-Mann Greg werden unwissentlich in einen kniffligen Fall verwickelt. Der Teilhaber ihres Restaurants soll mit Drogen gedealt und ihr Lokal zur Geldwäsche missbraucht haben. Die beiden landen schließlich vor Gericht und benötigen dringend anwaltlichen Beistand. Können Bull und Benny den Prozess zu ihren Gunsten drehen?
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
