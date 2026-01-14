Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 10: Kalt und fruchtig
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Nach wochenlangen Regenfällen malträtiert der böse Hexopolus das friedliche Dorf mit einer schlimmen Hitzewelle, wodurch der Herzog fortwährend zu kollabieren droht. Durch puren Zufall erfindet Castillo eine Art Klimaanlage, die im Palast getestet wird. Dabei stolpert der Koch Löffel, kippt eine Schüssel mit Fruchtsoße über die Maschine und – voilá – die erste Eiscreme der Welt ist fertig.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick