Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 2: Die Farbe der Rose
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der weltreisende Kurt Lumbus bringt seine neueste Entdeckung aus der “Neuen Welt” mit ins Dorf: die Kartoffel. Beim Schälen erkennt Castillo sofort, dass die Erdfrucht nicht nur vorzüglich schmeckt, sondern auch noch anderweitig zu gebrauchen ist und erfindet damit den Kartoffeldruck. Diese ausgeklügelte Technik kommt für den Abt wie gerufen, denn nun kann er problemlos zehn Kopien seines neuen Buches “Die Farbe der Rose” für den Vatikan anfertigen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick