Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 3: Das Zeitreisen
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Beim letzten großen Feuer im Dorf wurde der Kirchturm samt Glocke zerstört, und nun wissen die Bewohner nicht mehr, wann Mittagessenszeit ist. Mitten in diesem Chaos kommt Kurt Lumbus mit einer Ladung Kuckucksuhren aus der Schweiz im Dorf an. Das bringt den schlauen Castillo auf eine Idee und so baut er zu großen Erleichterung aller eine Art Kuckucksuhr-Kirchturm.
