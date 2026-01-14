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Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Jetzt fliegen wir in die Luft

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 9vom 14.01.2026
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Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Folge 9: Jetzt fliegen wir in die Luft

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Der größenwahnsinnige Herzog möchte hoch hinaus, deshalb entwickelt Castillo eine Flugmaschine. Aber auf ihrem Jungfernflug kommt ihnen Hexopolus mit einer anderen Flugmaschine in die Quere. Und so beginnt ein atemberaubendes Rennen in der Luft, währenddessen eine der Maschinen in Italien notlanden muss. Zufällig schaut gerade Leonardo da Vinci aus dem Fenster...

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