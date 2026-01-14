Jetzt fliegen wir in die LuftJetzt kostenlos streamen
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 9: Jetzt fliegen wir in die Luft
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Der größenwahnsinnige Herzog möchte hoch hinaus, deshalb entwickelt Castillo eine Flugmaschine. Aber auf ihrem Jungfernflug kommt ihnen Hexopolus mit einer anderen Flugmaschine in die Quere. Und so beginnt ein atemberaubendes Rennen in der Luft, währenddessen eine der Maschinen in Italien notlanden muss. Zufällig schaut gerade Leonardo da Vinci aus dem Fenster...
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