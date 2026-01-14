Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 12: Adelaide allein zuhaus
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Geld regiert bekanntlich die Welt, und so spielen Castillo und seine Freunde wieder mal “Stereopoly”. Dabei verzockt Finanzgeier Walli das gesamte Vermögen des Herzogs. Der muss nun bettelnd durchs Dorf ziehen, während Hexopolus versucht, eine Goldmaschine zu konstruieren. Und dann gibt es noch irgendwo diesen fantastischen vergrabenen Schatz...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick