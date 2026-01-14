Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 7: Vom Winde gedreht
24 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Damit seine Mutter nicht länger die schweren Wassereimer vom Dorfbrunnen nach Hause schleppen muss, erfindet Castillo eine windbetriebene Maschine zum Wasserpumpen. Immer mehr Dorfbewohner legen sich eine dieser neuartigen Windmühlen zu, und für den Herzog baut Castillo sogar die erste Toilette mit Wasserspülung. Eine gute Sache, aber wie lange werden die Wasservorräte ausreichen?
