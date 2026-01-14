Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

An der Schürze klebt die Würze

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
An der Schürze klebt die Würze

An der Schürze klebt die WürzeJetzt kostenlos streamen

Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Folge 4: An der Schürze klebt die Würze

25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Castillo findet, dass die Mahlzeiten seiner Mutter zu langweilig schmecken; er hätte es gerne etwas würziger und schärfer. Währenddessen kommt Koch Löffels französische Woche im Palast so schlecht an, dass er glatt gefeuert wird. Eine Geschichte über verschiedene Geschmäcker, die Essgewohnheiten des Herzogs und nicht zuletzt die Erfindung des Chili con Carne.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Studio 100 International
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf

Alle 2 Staffeln und Folgen