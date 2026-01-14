An der Schürze klebt die WürzeJetzt kostenlos streamen
Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 4: An der Schürze klebt die Würze
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Castillo findet, dass die Mahlzeiten seiner Mutter zu langweilig schmecken; er hätte es gerne etwas würziger und schärfer. Währenddessen kommt Koch Löffels französische Woche im Palast so schlecht an, dass er glatt gefeuert wird. Eine Geschichte über verschiedene Geschmäcker, die Essgewohnheiten des Herzogs und nicht zuletzt die Erfindung des Chili con Carne.
