Castillo - Ein Drache mischt das Mittelalter auf
Folge 5: Allerlei Ei
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Ein riesiges Ei fällt vom Himmel und Castillo und seinen Freunden direkt vor die Füße. Es springt auf und heraus hüpft – Theo, ein kleiner grüner Außerirdischer. Er braucht Hilfe bei der Reparatur seines Raumschiffs, das ihn wieder nach Hause bringen soll. Zusammen mit seinen Freunden baut Castillo eine Abschussrampe – dass diese später als die Steinformation von Stonehenge weltbekannt wird, ist purer Zufall.
