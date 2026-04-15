Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 1: Die Zeiten ändern sich
46 Min.Folge vom 15.04.2026
Jack will nicht mehr warten und besucht Olivia bei der Arbeit. Doch diese ist über den Besuch weniger erfreut und noch nicht bereit, ihm den Alkoholrückfall zu verzeihen. Indessen beschließt Justine, einen Job und eine Wohnung zu suchen, um endlich auf eigenen Beinen zu stehen.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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