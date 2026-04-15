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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Eine zweite Chance

BetaStaffel 3Folge 2vom 15.04.2026
Eine zweite Chance

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 2: Eine zweite Chance

43 Min.Folge vom 15.04.2026

Olivia und Jack halten immer noch Abstand zueinander. Als der neue Staatsanwalt, der attraktive Paul, in Olivias Gerichtssaal auftaucht, verstehen sich die beiden auf Anhieb gut. Olivia kann ihn sogar überzeugen, Rebecca nicht zu feuern. Währenddessen leidet Jack sehr unter der Situation mit Olivia und schreibt einen Artikel über Vergebung ...

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