Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 8: Pauls Schwester
43 Min.Folge vom 15.04.2026
Jack und Olivia wollen sich wieder mehr Zeit füreinander nehmen. Außerdem klärt Olivia Liz über ihre privaten Verhältnisse auf. Als Liz sich von Will die Stadt zeigen lassen will, befürchtet Jack, dass sich seine Schwester in Will verlieben und für immer in der Stadt bleiben könnte.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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