Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Der nötige Freiraum

BetaStaffel 3Folge 4vom 15.04.2026
Der nötige Freiraum

Der nötige FreiraumJetzt kostenlos streamen

Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 4: Der nötige Freiraum

43 Min.Folge vom 15.04.2026

Während es um Olivias Beziehung zu Jack nicht allzu gut bestellt ist, kommen sich Paul und Olivia immer näher. Der neue Staatsanwalt vertraut Olivia auch viel über sein Privatleben an. Bob missfällt das, weshalb er auch keinen Hehl aus seiner Ablehnung gegen Paul macht, als dieser sich bei Bob und Peggy einmieten will.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Beta
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Alle 3 Staffeln und Folgen