Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 3: Missverständnisse
43 Min.Folge vom 15.04.2026
Olivia zögert, Jacks Angebot anzunehmen und mit ihm zusammenzuziehen. Je mehr er drängt, desto mehr Zweifel plagen Olivia. Als sie sich auch noch von Paul zu einer Extraschicht im Gericht überreden lässt, entgeht ihr damit ein romantischer Moment mit Jack ...
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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