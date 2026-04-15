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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Unklarheiten

BetaStaffel 3Folge 11vom 15.04.2026
Unklarheiten

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 11: Unklarheiten

44 Min.Folge vom 15.04.2026

Trotz Jacks Einwänden wird Eddie, ein junger Redaktionskollege, Jacks Stellvertreter. Eddie gibt sich selbstsicher und arrogant, aber verpasst prompt seinen ersten Abgabetermin. Damit ist die Sache für Jack gelaufen - doch David bittet ihn um eine letzte Chance, da Eddie sein Neffe ist ...

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