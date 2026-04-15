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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Gemeinsam oder Einsam

BetaStaffel 3Folge 10vom 15.04.2026
Gemeinsam oder Einsam

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Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens

Folge 10: Gemeinsam oder Einsam

43 Min.Folge vom 15.04.2026

Olivia und Maryellen planen die Brautparty für Grace. Doch diese macht es den beiden durch ihren Kontrollzwang nicht einfach. Jack will auch als Chefredakteur weiterhin schreiben können, weshalb er mit Dave in einen Konflikt gerät. Wird sich Jacks Hartnäckigkeit auszahlen?

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