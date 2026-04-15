Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Folge 7: Schlag auf Schlag
43 Min.Folge vom 15.04.2026
Jack passt es gar nicht, dass Olivia und Paul eine große Sympathie füreinander hegen. Vorerst scheint er jedoch vergebens um sie zu kämpfen, zumal Olivia eifersüchtig auf Alex ist. Als Paul auch noch Besuch von seiner Schwester Liz bekommt und diese darauf brennt, die attraktive Richterin kennenzulernen, streut Liz noch mehr Salz in die offene Wunde ...
Weitere Folgen in Staffel 3
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Alle Staffeln im Überblick
Cedar Cove - Das Gesetz des Herzens
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:CA, 2013
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: 2015 Crown Media United States LLC & © Season 1-2: 2013 Crown Media United States LLC & © Season 2: 2014 Crown Media United States LLC
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