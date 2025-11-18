Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Immer wieder Mittwoch

Paramount GlobalStaffel 1Folge 22vom 18.11.2025
Immer wieder Mittwoch

Immer wieder MittwochJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 22: Immer wieder Mittwoch

43 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Ein Warlock schmiedet Pläne für einen Versuch, die drei Schwestern zu töten. Währenddessen erhält er Besuch von dem Dämon Tempus. Dieser will die Zeit so oft zurückdrehen, bis der Warlock sein Vorhaben erfolgreich durchgeführt hat. Die ersten Anschläge des Warlocks auf die Hexen schlagen fehl. Durch die Zeit-Endlosschleife hat Phoebe immer wieder merkwürdige Déjà-vu-Erlebnisse. Außerdem sieht sie Andys Tod voraus ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
Paramount Global
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen