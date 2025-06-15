Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 3Folge 22
41 Min.Ab 12

Die drei Schwestern beschließen, Dr. Griffiths mit nach Hause zu nehmen, um ihn vor dem Dämon Shax zu schützen. Doch der Dämon greift trotzdem an und verletzt Piper und Prue. Diese versuchen, Shax nachzusetzen und werden dabei dummerweise auf offener Straße von einem Kamerateam gefilmt. Darauf bricht vor dem Hause Halliwell das Chaos los: Als Piper von einer Verrückten angeschossen wird, willigt Phoebe auf einen folgenschweren Handel mit der Unterwelt ein.

