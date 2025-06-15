Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 11: Der Nexus
43 Min.Ab 12
Seit einiger Zeit scheinen die Mächtigen Drei vom Pech verfolgt: Während Piper Ärger mit dem Club hat, kämpft Phoebe mit Problemen im Job. Am härtesten hat es aber Paige getroffen, die nach einem Autounfall ins Gefängnis muss. Was nach einer simplen Pechsträhne aussieht, ist in Wirklichkeit ein neuer Plan von Cole: Dieser will Phoebe mit Hilfe von Nexus, einer besonders starken Machtquelle, die sich unter dem Haus der Halliwells befindet, wieder auf die Seite des Bösen ziehen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick