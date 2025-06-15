Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 5Folge 17
Folge 17: Glücksbringer

42 Min.Ab 12

Paige wird von akuten Geldnöten geplagt und versucht, ihre leere Kasse mit Hilfe eines Zauberspruchs aufzufüllen. Anstatt des erhofften Geldsegens bringt der Zauber sie allerdings ins Reich der Kobolde. Dort erfährt Paige, dass die kleinen Wichte, deren Aufgabe es ist, das Glück unter den Menschen zu verteilen, derzeit mit massiven Problemen zu kämpfen haben: Die Kobolde werden vom Dämon Saleel gejagt, der sie tötet und ihnen das Glück in Form von magischen Nuggets abnimmt.

