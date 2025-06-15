Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 2: Der Ruf des Meeres (2)
42 Min.Ab 12
Die auf eigenen Wunsch zur Meerjungfrau mutierte Phoebe wird vom Dämon Necron angegriffen, der mit ihrer Hilfe Unsterblichkeit erlangen will. Während des Zweikampfes wird die ehemalige Hexe verletzt und kann gerade noch rechtzeitig mit Leos Hilfe entkommen. Während Phoebe nun zu Hause von ihren Schwestern festgehalten wird, hat der hartnäckige Dämon Necron genug Zeit, einen neuen Plan zu entwickeln. Er will Piper entführen, um Phoebe zu erpressen.
