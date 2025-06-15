Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 5Folge 12
Folge 12: Happy Birthday, Cole

43 Min.Ab 12

Cole hat noch immer nicht die Hoffnung aufgegeben, doch noch Phoebes Liebe wiedergewinnen zu können. Seiner Meinung nach ist allein das Auftauchen von Paige und die damit verbundene neue Macht der Drei Schuld daran, dass er nicht mehr mit seiner Liebsten vereint ist. Aus diesem Grund schafft Cole mit Hilfe des Avatars eine zweite Realität, in der die Vergangenheit anders verlaufen ist. Allerdings hat das auf die Gegenwart nicht den Effekt, den sich der Dämon erhoffte.

