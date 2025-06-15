Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 5Folge 10
Folge 10: Mumienschanz

41 Min.Ab 12

Auf der Suche nach einem passenden Körper für seine Geliebte Isis stößt der aus Ägypten stammende Dämon Jeric irgendwann auf die Mächtigen Drei. Er entführt schließlich Phoebe und transferiert den Geist seiner Angebeteten in ihren Körper. Als Cole davon erfährt, macht er Jeric einen Vorschlag: Phoebe soll von dem Dämon mumifiziert werden, bis er einen Weg gefunden hat, ihre Liebe erneut zu gewinnen. Im Gegenzug verschafft Cole Isis den Körper von Paige.

