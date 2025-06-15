Zum Inhalt springenBarrierefrei
Charmed - Zauberhafte Hexen

sixxStaffel 5Folge 16
Folge 16: Babyalarm

41 Min.Ab 12

Auf der Suche nach Dämonen, die es auf Pipers Baby abgesehen haben, wird Paige auf dem Dämonenmarkt von Suck und Leech gefangen genommen und ihrer Kräfte beraubt. Die Bösewichte hoffen, mit Hilfe ihres neu gewonnenen Lockvogels das Kind entführen und es als unerschöpfliche Kraftquelle missbrauchen zu können. Unterdessen ärgert sich Phoebe über ihren neuen Chef Jason Dean. Der Zeitungseigentümer wirft der Hexe vor, ihre Kolumne sei zu langweilig und babylastig.

