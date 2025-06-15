Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Charmed - Zauberhafte Hexen

Katzenjammer

sixxStaffel 5Folge 18
Katzenjammer

KatzenjammerJetzt kostenlos streamen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Folge 18: Katzenjammer

41 Min.Ab 12

Weil sich die Streitigkeiten zwischen Leo und Piper häufen, beschließen die beiden, einen Eheberater zu besuchen. Als dieser einiges über die Vergangenheit seiner Patienten wissen will, spricht Piper einen Zauber, der ihre Erinnerungen möglichst real gestalten soll. Dies hat allerdings zur Folge, dass sich Phoebe und Paige durch die Gedanken ihrer Schwester an alte Zeiten plötzlich in der Vergangenheit wieder finden, wo es einem Warlock gelingt, ihre Katze Kitty zu töten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Charmed - Zauberhafte Hexen
sixx
Charmed - Zauberhafte Hexen

Charmed - Zauberhafte Hexen

Alle 8 Staffeln und Folgen