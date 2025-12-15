Nichts sehen, nichts hören, nichts sagenJetzt kostenlos streamen
Charmed - Zauberhafte Hexen
Folge 20: Nichts sehen, nichts hören, nichts sagen
42 Min.Ab 12
Der Kasi-König und die geheimnisvolle Crone haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam gegen die Mächtigen Drei vorzugehen. Damit die beiden überhaupt eine Chance haben, ihr Ziel zu erreichen, schwächen sie die drei Hexen mittels eines uralten Zaubers, der von einem Affen übertragen wird. Doch obwohl Piper durch Magie erblindet, Phoebe ihr Gehör verliert und Paige plötzlich stumm wird, ist es für Crone und den Kasi-König kein Leichtes, sie zu besiegen.
